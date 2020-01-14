مورينيو: "أعلم مستقبل كريستيان إريكسن" January 14, 2020 12:13 1:09 دقيقة قبل المواجهة أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنكليزي، أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه يعلم مستقبل لاعبه كريستيان إريكسن، لكنه لا يريد التحدث عن ذلك في وقت يبدو فيه الفريق في أمس الحاجة لكل لاعب. مقابلات توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو كريستيان إريكسن هاري كاين -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة تعيين سيتين مدرباً لبرشلونة يتصدّر عناوين الصحف 12:14 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة برشلونة يحقق إيرادات قياسية خلال عام 2019 0:28 دقيقة الأشياء العشرة التي ينبغي معرفتها عن مدرب برشلونة 2:13 دقيقة دخان الحرائق يجبر شارابوفا على الانسحاب 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:31 دقيقة بارتي تستعيد إيقاعها بصعوبة 1:12 دقيقة ليبرون يُسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز 3:42 دقيقة رسميا: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي ويعين سيتين