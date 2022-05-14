بعد تضاؤل فرصه في تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز يسعى ليفربول لتحقيق أكبر عدد من البطولات المتاحة له هذا الموسم عندما يواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي.

في المقابل يسعى أبناء المدرب توماس توخيل لتعويض خسارة لقب كأس الرابطة عندما يواجهون الخصم ذاته في نهائي كأس الاتحاد بحثا عن فرصة أخيرة لإنقاذ الموسم.

مباراة تشيلسي وليفربول - معلومات البث مباشر

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