موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد 19 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD1 و beIN SPORTS HD2.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - التغطية لحظة بلحظة

التشكيلة الأساسية للفريقين:

مانشستر يونايتد

تشيلسي