مشاهدة مباراة ليفربول ومضيفه تشيلسي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

وسيقوم موقعنا بتغطية خاصة نقدم من خلالها إضافة لمن سيتابع مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر.

مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة

(84) ضربة رأس من البرازيلي البديل فيرمينيو تمر بسلام على مرمى تشيلسي.

(74) العارضة تتدخل مجدداً وتحرم الفرنسي جيرو من قتل المباراة بهدف ثالث.

(67) أدريان يحرم الإسباني بيدرو من تسجيل الهدف الثالث.

هدف (64) باركلي يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع.

(63) العارضة تحرم مونت من الهدف الثاني.

(55) عشر دقائق من ضغط ليفربول المتواصل ودفاع تشيلسي في المكان المناسب.

انتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

(38) أوريجي يهدر فرصة سانحة للتسجيل بتسديدة فوق المرمى.

(31) مانيه يظهر مجدداً وكيبا في المرصاد.

انتصاف الشوط الأول والحظ يعاند ليفربول لتعديل النتيجة بأكثر من مناسبة.

هدف (13) أدريان يفشل بالتعامل مع تسديدة من ويليان.

(12) الإسباني أدريان يتصدى ببراعة لتسديدة البرازيلي ويليان.

(9) البلجيكي أوريجي يرسل عرضية مميزة يفشل مانيه في التعامل معها.

(7) تشيلسي يرد بسرعة بضربة رأس من الإسباني أزبيليكويتا لا تجد من يضعها في المرمى.

(3) أولى محاولات ليفربول الخطيرة من تسديدة السنغالي ساديو مانيه في مكان وقوف الحارس الإسباني كيبا.

انطلاق المباراة.

مباراة ليفربول وتشيلسي تأتي ضمن الدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي.

ويسعى ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في نتيجة مفاجئة الأسبوع الماضي.

في المقابل يرنو تشيلسي إلى إنقاذ موسمه وإحراز لقب يعطي جرعة نفسية لشبان الـ"بلوز" تحت قيادة المدرب الصاعد فرانك لامبارد.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2 .

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي