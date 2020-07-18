يبحث مانشستر سيتي عن مواصلة هيمنته على الكؤوس المحلية للموسم الثاني على التوالي عندما يخوض مواجهة نصف نهائي كأس الإتحاد الانكليزي أمام أرسنال الطامح لتحقيق أول لقب له مع مدربه الحالي ميكيل أرتيتا !



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