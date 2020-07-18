موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي
البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل عصام الشوالي.
مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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