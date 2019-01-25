البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم أرسنال ومانشستر يونايتد
أرسنال ومانشستر يونايتد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد سيكون حصرياً على beIN SPORTS.
46: رأسية رامسي أبعدها روميرو بصعوبة
عجلة المباراة تعود للدواران، انطلاق الفترة الثانية
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على مضيفه أرسنال 2-1
43: الغابوني أوباميانغ يقلص الفارق بهدف في شباك الـ"يونايتد"
33: لينغارد يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد
31: التشيلي أليكسيس يراوغ حارس أرسنال ويضع الكرة في الشباك
بداية المباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد
التشكيلة الأساسية للفريقين: أرسنال - مانشستر يونايتد