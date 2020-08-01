موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي اليوم السبت 1 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أرسنال وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على HD 1 و HD 2.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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صدام مرتقب بين آرسنال وجاره تشيلسي في المشهد الختامي 🔥



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مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي - لحظة بلحظة





بداية مواجهة النهائي على استاد ويمبلي الشهير ...

التشكيلة الأساسية للفريقين:

أرسنال

تشيلسي