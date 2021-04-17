



تشيلسي ومانشستر سيتي - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 5 - حكيم زياش يحرز هدفاً مبكراً لكن الحكم المساعد بادر بإلغائه مباشرة بسبب التسلل.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة مايك دين أطلق صافرته معلنناً بداية المواجهة المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي والذي يحتضنها ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة مانشستر سيتي

مواجهة مرتقبة

وتأتي المباراة في إطار سعي مانشستر سيتي للتتويج بكل الألقاب المتاحة إذ أن الفريق السماوي لازالت حظوظه قائمة في التتويج بكل ألقابه الممكنة بعد اقترابه من حسم لقب الدوري وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تنتظرها موقعة هامة أمام توتنهام في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

على الجانب الآخر يطمح الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي إلى مواصلة نجاحته مع الفريق اللندني، المرتفعة معنوياته إلى أقصى حد عقب نجاحه في الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال.



موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي | بث مباشر

البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم السبت 17 أبريل انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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