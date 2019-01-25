وسجل كل من التشيلي أليكسيس سانشيز (31) وجيسي لينغارد (33) والفرنسي أنطوني مارسيال (82) أهداف الـ"يونايتد" فيما دوّن الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 43.

وتجاوز بريستول سيتي ضيفه بولتون واندررز بهدفين لواحد.

شاهد أهداف المواجهة

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد على أرسنال 3-1.

82: الفرنسي مارسيال يدوّن الهدف الثالث للمان يونايتد

46: رأسية رامسي أبعدها روميرو بصعوبة

عجلة المباراة تعود للدوران، انطلاق الفترة الثانية

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على مضيفه أرسنال 2-1

43: الغابوني أوباميانغ يقلص الفارق بهدف في شباك الـ"يونايتد"

33: لينغارد يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد

31: التشيلي أليكسيس يراوغ حارس أرسنال ويضع الكرة في الشباك

بداية المباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية للفريقين: أرسنال - مانشستر يونايتد



