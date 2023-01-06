وتقدم البرازيلي أنتوني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 4 قبل أن يتعادل كونور كوادي لإيفرتون في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 52 عاد كوادي وسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة (90+6) احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليونايتد انبرى لها نجم الفريق ومهاجمه ماركوس راشفورد مسجلاً الهدف الثالث ليضمن أصحاب الأرض بطاقة التأهل إلى الدور الرابع من البطولة الإنكليزية العريقة.

أحداث المباراة

افتتح يونايتد التسجيل عندما انطلق راشفورد على الرواق الايسر وتوغل الى داخل المنطقة ومرر عرضية زاحفة نحو القائم الثاني الى أنتوني تابعها من مسافة قريبة (4).

لكن الرد جاء سريعًا من الضيوف بهدية من دي خيا الذي خاض مباراته الرقم 511 مع يونايتد ودخل قائمة العشرة الاوائل تمثيلاً للنادي، عندما حاول التصدي بقدمية بطريقة غريبة لعرضية خفيفة من الفرنسي نيل موباي، لكنه لم ينجح بذلك، لتنسل الكرة بين ساقيه ويتابعها كودي من على خط المرمى (14).

وهيمن يونايتد على الشوط الأول وأتيحت له الفرص الأكثر لكنه افتقد للمسة الأخيرة.

وسدد راشفورد، الذي سجل في المباريات الخمس جميعها منذ استئناف المنافسات، كرة صاروخية من مسافة بعيدة من خارج المنطقة أبعدها الحارس جوردان بيكفورد (32).

وأتيحت فرصة أخرى للدنماركي كريستيان إريكسن الذي سدد كرة لولبية بيسراه من الجهة اليمنى على مشارف المنطقة علت العارضة بسنتمترات (40).

وتعرض النيجيري أليكس إيوبي لاعب وسط ايفرتون لاصابة إثر تدخل من الهولندي تايرل مالاسيا وخرج على الحمالة.

بعد ثوانٍ، لعب راشفورد دوراً في الهدف الثاني بعد أن راوغ على الجهة اليسرى داخل المنطقة ومرر عرضية تابعها كودي بالخطأ في مرماه (52).

رفع "توفيز" من إيقاعهم ووصلوا إلى منطقة يونايتد وأنقذ دفاع الأخير الكرة في اللحظة الأخيرة داخل المنطقة (64).

وكاد البرتغالي برونو فرنانديش يسجل الثالث بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة أبعدها بيكفورد إلى ركنية (66).

وألغى الحكم هدفًا للبديل دومينيك كالفيرت-لوين بعد تسلل على ديماراي غراي في بناء الهجمة (74)، قبل أن يسجل راشفورد من ركلة جزاء إثر خطأ تحصل عليه البديل الارجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو من بن غودفري.

وبات راشفود أول لاعب منذ واين روني في 2012 يسجل في سبع مباريات توالياً ليونايتد على ملعب أولد ترافورد في مختلف المسابقات.