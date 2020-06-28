وعوّض السيتي بمواصلة مشواره في الكأس ضياع أمله بالمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز والذي كان توج بطلا له في الموسمين الماضيين بعد خسارته الخميس أمام تشيلسي 1-2، ما منح ليفربول الفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ ثلاثين عاماً.

وسيطر سيتي بنسبة كبيرة على مجريات اللعب في الشوط الأول وأضاع كماً هائلاً من الفرص قبل ان يفتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لي مايسون إثر دفع السويسري فابيان شار للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس امام المرمى، فانبرى لها البلجيكي كيفن دي بروين بنجاح في الدقيقة 37.

وأضاع البديل المخضرم دوايت غايل فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة امام المرمى المشرع أمامه لكنه سدد الكرة فوق العارضة (65).

وبعدها بثلاث دقائق دفع فريقه الثمن عندما أضاف سترلينغ الهدف الثاني من تسديدة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية العكسية (68).

