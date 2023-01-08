أقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي الذي سيطر على المواجهة تماماً وافتتح التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق رياض محرز من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 30 سجل جوليان ألفاريز بطل العالم مع الأرجنتين، الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل أن يحرز الدولي الإنكليزي فيل فودين الهدف الثالث من هجمة جماعية رائعة في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تمكن رياض محرز من تسجيل الهدف الرابع لسيتي والثاني له في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وسيواجه مانشستر سيتي في الدور القادم الفائز من مواجهة أكسفورد يونايتد وآرسنال التي ستقام الاثنين في ختام الدور الثالث.