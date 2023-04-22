وعاد محرز إلى الأضواء مجدداً بفضل ثلاثيته لصالح مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد 3-0 اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

وافتتح محرز التسجيل لصالح سيتي من ركلة جزاء جاءت في أواخر الشوط الأول (43).

وأضاف محرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الواحدة والستين قبل أن يبصم على الهاتريك الأول له في المسابقة بعدها بخمس دقائق.

وعانى محرز من جلوسه على دكة بدلاء مانشستر سيتي مؤخراً بسبب قناعات الإسباني غوارديولا الذي فضّل الاعتماد على البرتغالي برناردو سيلفا أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهذه المرة الأولى التي يصل بها مانشستر سيتي إلى النهائي منذ موسم 2018 -2019.