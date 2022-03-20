افتتح الضيوف التسجيل بهدف أحرزه رحيم ستيرلينغ عند الدقيقة 12، ونجح المضيف في إدراك التعادل بمساعدة من إمريك لابورت قبيل نهاية الشوط الأول واستعاد مان سيتي تقدمه عبر كيفين دي بروين من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

ورفع فيل فودن غلة السيتيزنس إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 75، فيما اختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 78.

ونجح سيتي في الفوز على ساوثهامبتون في محاولته الثالثة هذا الموسم بعد سقوطه في فخ التعادل معه مرتين في الدوري المحلي.

بدأ ساوثهامبتون المضيف المباراة بقوة وسنحت له فرصة عبر مهاجمه تشي أدامس لكن كرته ارتطمت بالقائم في الدقائق الأولى.

ونجح سيتي في افتتاح التسجيل عبر جناحه رحيم سترلينغ بعد تلقيه كرة متقنة من البرازيلي غابريال جيزوس (12).

ثم أصاب الألماني إيلكاي غوندوغان القائم قبل أن يدرك ساوثهامبتون التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأوّل عندما حوّل المدافع الإسباني ايمريك لابورت التمريرة العرضية للنرويجي محمد اليونوسي خطأ داخل شباك فريقه.

وارتكب محمد ساليسو خطأ على جيزوس داخل المنطقة فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها البلجيكي كيفن دي بروين مسجلاً هدف التقدم لسيتي (62)، ثم أضاف فيل فودن الثالث بتسديدة بيسراه على الطاير من مشارف المنطقة في الزاوية البعيدة لمرمى ساوثهامبتون (75) ليختتم الجزائري رياض محرز المهرجان التهديفي لفريقه بعدها بثلاث دقائق.

هذا وضرب سيتي ومدربه بيب غوارديولا موعداً مع ليفربول كلوب في نصف النهائي.