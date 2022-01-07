مانشستر سيتي لمواصلة انطلاقته القوية من بوابة سويندون تاون January 7, 2022 15:05 0:52 دقيقة يستهل متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي مشاركتهُ في كأس الاتحاد الإنكليزي بحلوله ضيفاً ثقيلاً على سويندون تاون لحساب الدور الثالث من المسابقة. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الإنكليزي مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإصابة تُبعد فاردي عن صفوف ليستر سيتي 8 أسابيع 1:17 دقيقة إسبانيا إلى النهائي على حساب بولندا 0:41 دقيقة beIN SPORTS تُصبح الناقل الرسمي لبطولة رولان غاروس 0:48 دقيقة بارتي تبلغ نصف نهائي أديلايد 0:49 دقيقة تيرانوفا يفوز بالمرحلة السادسة من سباق رالي داكار 1:08 دقيقة بوريس بيكر يتحدّث عن وضعية دجوكوفيتش 1:23 دقيقة أندروز: " دجوكوفيتش ليس محتجزاً" 0:39 دقيقة صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب 2:17 دقيقة آخر تطورات قضيةِ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش 0:29 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا