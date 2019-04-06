واصل مانشستر سيتي طموحاته المشروعة بتحقيق جميع الألقاب الممكنة بعدما تغلب على برايتون 1-0 السبت في نصف نهائي كأس إنكلترا.

ووقّع البرازيلي غابرييل جيسوس على هدف المباراة الوحيد مبكراً (4) عقب استفادته من عرضية البلجيكي كيفن دي بروين المتقنة.

وأكمل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الرائعة إذ تعود آخر هزيمة له إلى أواخر يناير الماضي أمام نيوكاسل 2-1 في الدوري الممتاز.

وسيلعب مانشستر سيتي في النهائي مع الفائز من مباراة واتفورد وولفرهامبتون بعد أن كان فاز بلقب كأس الرابطة في وقت سابق.

ويملك مانشستر سيتي فرصة انتزاع المركز الأول من ليفربول إذ يتأخر حالياً بفارق نقطتين مع مباراة أقل، كما سيلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الثلاثاء المقبل.



