واصل مانشستر سيتي صنالعة التاريخ تحت إمرة مدربه الإسباني بيب غوارديولا عندما حصد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي متجاوزاً واتفورد 6-0 اليوم السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب ويمبلي في لندن.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوّج بالثلاثية التاريخية المحلية في موسم واحد (لقب الدوري الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد) ليعوّض فشله في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إثر خروجه أمام توتنهام بسبب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

كما أنهّ أول فريق يجمع الدوري وكأس الاتحاد منذ أن حصد ذلك تشيلسي في 2010.

وسجّل سداسية مانشستر سيتي في المباراة التي جرت على أرض ملعب ويمبلي في لندن كل من الإسباني دافيد سيلفا (26) ورحيم ستيرلينغ (38 و81 و87) والبلجيكي دي بروين (61) البرازيلي جيسوس (68).

التغطية الخاصة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد

هدف (86) : ستيرلينغ يعود للتسجيل مضيفاً الهدف السادس بسهولة.

هدف (81) : ستيرلينغ يتوّج موسمه الرائع متابعاً تألق مسجلاً الهدف الخامس لفريقه.

هدف (68) : دي بروين يرد الهدية لزميله جيسوس ويمرر له كرة الهدف الرابع عقب هجمة مرتدة جديدة.

هدف (61) : البلجيكي دي بروين يسجل الهدف الثالث بسهولة بالغة بعد هجمة مرتدة مثالية.

- (47) جيسوس يخترق منطقة جزاء واتفورد ولكن مواطنه غوميز في المكان المناسب.

انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

هدف (39) : البرازيلي غابرييل جيوسوس يكسر مصيدة التسلل ويبصم على الهدف الثاني في كرة يتابعها من على خط المرمى ستيرلينغ.

مانشستر سيتي يحاول إضافة الهدف الثاني بأكثر من محاولة لكن دفاع واتفورد متماسك حتى الدقائق الـ10 الأخيرة من الشوط.

هدف (26) : مانشستر سيتي يتقدم بالنتيجة بفضل نجمه الإسباني دافيد سيلفا الذي استثمر كرة حائرة في منطقة جزاء واتفورد.

- انتصاف الشوط الأول ومانشستر سيتي الطرف الأكثر سيطرة لكن الكفة ما زالت متعادلة وسط غياب الأهداف.

- د (11) الحارس البرازيلي إيدرسون يتصدى لانفراد تام للاعب بيريرا لكن الأخير يضيع فرصة خطيرة للغاية.

- د (07) أول فرصة حقيقية لسيتي كانت عن طريق جيسوس.

تشكيلتا الفريقين الرسميتان