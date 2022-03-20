السيتي الذي توج باللقب آخر مرة عام 2019 سيسعى من خلال تشكيلته القوية لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي فيما سيكون ساوثهامبتون مطالباً بتقديم أداء قوي والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى المربع الذهبي.

