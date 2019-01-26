وسجل البرازيلي غابريال جيسوس في الدقيقة 23 والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 52 والبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 61 وكيفن لونغ في الدقيقة 73 خطأ في مرمى فريقه والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء الأهداف.

وكان مانشستر يونايتد وبريستول سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) أول المتأهلين إلى الدور الرابع بفوز الأول على مضيفه أرسنال 3-1، والثاني على ضيفه بولتون واندررز (درجة أولى) 2-1 الجمعة في افتتاح الدور الرابع.

وهو الفوز الثامن توالياً لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

وتوج مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في 10 مباريات نهائية في المسابقة آخرها موسم 2010-2011.

وجدد مانشستر سيتي فوزه على بيرنلي بالنتيجة ذاتها بعدما كان تغلب عليه في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على ملعب الاتحاد في المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأبقى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مواطنه دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم سترلينغ والألماني لوروا سانيه والفرنسي أيميريك لابورت وفيل فودن على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع بالأول مكان البرازيلي فرناندينيو (66، ثم أغويرو وفودن مكان جيزوس ودي بروين (75).

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه الخروج فائزاً بأكثر من الخماسية بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجميه.

ومنح جيسوس التقدم لمانشستر سيتي عندما تلقى كرة داخل المنطقة خلف الدفاع من مواطنه دانيلو فتلاعب بمدافعين وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس نيك بوب في الدقيقة 23.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما مرر الدولي البلجيكي كيفن دي بروين كرة على طبق من ذهب إلى الدولي البرتغالي برناردو سيلفا المتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم ذاتها قوية أفلتت من يدي الحارس بوب وعانقت الشباك في الدقيقة 52.

وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة قوية لجيسوس من مسافة قريبة في الدقيقة 57، ثم تدخل ببراعة مرة ثانية وأبعد تسديدة قوية للدولي الجزائري رياض محرز من خارج المنطقة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 59.

وأضاف دي بروين الهدف الثالث عندما تلقى كرة من محرز سددها قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس بوب (61).

وسجل مانشستر سيتي هدفا رابعاً بفضل النيران الصديقة عندما مرر برناردو سيلفا كرة إلى دي بروين في الجهة اليمنى فرفعها قوية أمام المرمى تابعها المدافع لونغ بالخطأ داخل مرمى فريقه في الدقيقة 73.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 84 عندما تعرض دافيد سيلفا للعرقلة من المدافع لونغ فانبرى لها أغويرو بيمناه على يسار الحارس بوب مسجلاً الهدف الخامس قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

خروج نيوكاسل

وخرج نيوكاسل المتوج باللقب 6 مرات من الدور الرابع بخسارته أمام ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما أندري غراي (62) والنيجيري إسحاق ساكسيس (90).

وبلغ الدور ثمن النهائي أيضا دربي كاونتي من الدرجة الأولى بفوزه على مضيفه أكرينغتون من الدرجة الثانية 1-صفر، وسوانسي سيتي (أولى) بتغلبه على ضيفه جيلينغهام (ثالثة) 4-1، ودونكاستر (ثانية) بفوزه على ضيفه أولدهام (ثالثة) 2-1.

وأفلت وولفرهامبتون الذي كان أطاح بليفربول من الدور السابق، من مفاجأة مضيفه شروزبوري من الدرجة الثانية حيث حول تخلفه بثنائية نظيفة للأسكتلندي غريغ دورتشيرثي (47) ولوك ووترفال (71) إلى تعادل بهدفين سجلهما المكسيكي راوول خيمينيث (75) والإيرلندي مات دوهيرتي (90) وفرض مباراة معادة ستقام على أرضه.

وتعادل أيضا برايتون مع وست بروميتش ألبيون (أولى) صفر-صفر، وميدلزبره (أولى) مع نيوبورت (ثالثة) 1-1، وبورتسموث (ثانية) مع كوينز بارك رينجرز (أولى) بالنتيجة ذاتها.

