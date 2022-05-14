وبعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، تمكن ليفربول من حسم المواجهة بركلات الترجيح 6-5.

وهذا النهائي الثالث توالياً الذي يخسره تشيلسي في البطولة بعد أن خسر أمام ليستر سيتي الموسم الماضي وأمام أرسنال الموسم الذي سبقه، كما خسر تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية هذا الموسم أمام ليفربول تحديداً بركلات الترجيح 11-10.

وشهدت المباراة في شوطها الأول خروج النجم المصري محمد صلاح (د33) بسبب الإصابة قبل قرابة أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

ولعب السنغالي مندي دوراً محورياً في الحفاظ على آمال تشيلسي عندما تصدى لركلة مواطنه مانيه الخامسة الحاسمة معوضاً إضاعة أزبلكويتا لركلة الترجيح الثانية، لكن مونت أضاع الركلة السابعة بينما نجح اليوناني تسيميكاس في التنفيذ ليهدي الريدز اللقب.

ورفع ليفربول رصيده إلى 8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنكليزي بالتساوي مع تشيلسي وتوتنهام وخلف مانشستر يونايتد 12 وأرسنال 14.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها ليفربول باللقب منذ 2006، علماً أنّه خسر نهائي 2011-2012 أمام تشيلسي.

وبات كلوب الذي قاد ليفربول أيضاً إلى مونديال الأندية عام 2019، ثاني مدرب فقط يفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة والدوري الإنكليزي مع فريق إنكليزي واحد بعد السير الإسكتلندي أليكس فيرغوسون (مع مانشستر يونايتد) حسب شبكة "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.

إصابة صلاح وفان دايك

لكن النقطة السوداء لليفربول في المباراة إصابة نجمه الدولي المصري محمد صلاح في العضلة المقربة اليمنى في الدقيقة 30 حيث سقط على أرضية الملعب فتدخل الجهاز الطبي لإسعافه دون جدوى قبل أن يترك "الفرعون" الملعب مستاءاً فدخل البرتغالي ديوغو جوتا مكانه (33).

كما تعرّض قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى إصابة في نهاية الوقت الأصلي وترك مكانه للكاميروني جويل ماتيب.

وغرد صلاح عقب تأهل الملكي إلى النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي قائلاً على تويتر "لدينا حساب يجب تصفيته".

وهي ثالث ضربة لليفربول بعد إصابة لاعب وسطه الدولي البرازيلي فابينيو في المباراة الأخيرة في الدوري أمام أستون فيلا (2-1) الثلاثاء.