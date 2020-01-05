وسجل هدف المباراة الوحيد الناشئ ابن الثامنة عشر كورتيس جونس 71 من تسديدة محكمة بعد تبادل مميز بالكرات مع البلجيكي ديفوك أوريجي.

وبعد شوط مميز من إيفرتون أضاع فيه عددا من الفرص بسبب تألق الحارس البديل أدريان، انقض كلوب على المباراة في الشوط الثاني مثلما فعل هذا الموسم في عديد من المرات أراد فيها أن يفوز بمجهود أقل وبإراحة لأبرز الأسماء أمثال النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو.

وشهد اللقاء مشاركة الياباتي مينامينو أساسياً للمرة الأولى بعد قدومه من سالزبورغ النمساوي، لكنه لم يقدم شيئاً ويذكر وخرج في الشوط الثاني.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بفوز وتأهل ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي.

- هدف د 71 كورتيس جونس ابن الـ18 عاماً، يسجل هدفاً رائعاً بعد تبادل الكرة مع أوريجي.

- دقائق مملة لا فرص من الجانبين، لكن ليفربول يتحضر للانقضاض على المباراة.

- بداية هادئة للشوط الثاني حتى الآن مرور نحو 8 دقائق ولا جديد.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

- د 41 أخطر فرص الريدز كانت من أوريغي، أبعدها بيكفورد في الرمق الأخير.

- د 38 التهديد الأزرق مستمر على مرمى أدريان؛ ليوين يرسل كرة قوية بجانب القائم.

- د 27 البرازيلي ريتشارلسون يسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لكن أدريان يردها بقدمه.

- مع انتصاف شوط المباراة الأول؛ ينخفض الإيقاع بعض الشيء ولا فرص خطيرة من ناحية ليفربول حتى الآن.

- د 12 أدريان يتصدى لكرة خطرة أخرى بعد رأسية مركزة من ماسون هولجيت.

- د 09 تبديل مبكر للغاية بخروح لاعب الخبرة في الفريق والكابتن ميلنر بسبب الإصابة ودخول ياسر لاروكي مكانه.

- د 06 على الرغم من البداية الجيدة لليفربول، لكن حارسه أدريان يتصدى لهدف محقق من لاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين.

- الحكم جوناثان موس يطلق صافرة بداية المباراة وسط تشجيع منقطع النظير من جماهير الأنفيلد.

- المباراة تشهد مشاركة الياباني مينامينو لأول مرة بقميص ليفربول بعد قدومه من سالزبورغ النمساوي.

- أنشيلوتي لم أقم بتغييرات جذرية، لقد أوجدت فقط بعد الأفكار الجديدة، كرة القدم تلعب ببساطة.

- على غرار مدربين آخرين في الـ"برميرليغ"، عبر كلوب عن قلقه من متطلبات خوض المباريات الكثيرة إرضاء لنقل المباريات تلفزيونياً في فترة الأعياد.