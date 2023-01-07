وخرجت المباراة مثيرة وعامرة بالندية بين الفريقين وشهدت اللجوء لتقنية الفيديو "فار" في أكثر من مناسبة حيث تقدم غونسالو غيديس لوولفرهامبتون في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل داروين نونيز لليفربول في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح ثم تمكن هوانغ هي تشان من التعادل في الدقيقة 67.

أحداث المباراة

افتتح وولفرهامبتون التسجيل بعد خطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي ارسل كرة إلى البرتغالي غونسالو غيديش سددها في الشباك (26).

وعوض المهاجم نونييس خطأ حارسه بإدراكه التعادل بعد تمريرة من ترنت ألكسندر-أرنولد تابعها تسديدة بينية في شباك الحارس المونتينيغري ماتيا ساركيتش، في سابع أهدافه بقميص ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضاعف صلاح الذي كان في موقف تسلل النتيجة بعد تمريرة من خاكبو حولها البرتغالي توتي غوميش برأسه كاسراً مصيدة التسلل، إلى المصري المنفرد داخل المنطقة فسيطر عليها وسددها في الشباك (52).

وهو الهدف الرابع في المسابقة لصلاح والـ 15 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتكفل البديلان المرر البرازيلي ماتيوس كونيا والهداف الكوري الجنوبي هو-تشان هوانغ في هدف التعادل، بعدما سدد الأخير كرة اصطدمت بالمدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه وعادت إليه ليحولها في المرمى بين قدمي أليسون (66).

واعتقد وولفرهامبتون أنه وجه ضربة قاضية إلى ليفربول، إلا أن حكم الفيديو المساعد "فار" أشار إلى حالة تسلل حين سجل غوميش هدفاً (81).