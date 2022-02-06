ديوغو جوتا افتتح التسجيل عند الدقيقة 53، وضاعف تاكومي مينامينو النتيجة َبهدف ثانٍ في الدقيقة 68 قبل أن يرفع هارفي إليوت الحصيلة إلى ثلاثية في الدقيقة 76. وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو عشر دقائق سجّل روبن كولويل هدفاً شرفياً لم يمنع ليفربول من خطف ورقة التأهل إلى دور الستة عشر لمواجهة نوريتش سيتي.

