

وبلغ معدل أعمار لاعبي ليفربول 19 عاماً و102 يومين، ليتفوق في موسم واحد على رقمه القياسي، وذلك بعد بلوغ معدل أعمار لاعبيه 19 عاماً و182 يوماً في ربع نهائي كأس الرابطة ضد أستون فيلا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان شروسبيري تاون فرض في 26 كانون الثاني/يناير الماضي مباراة إعادة على بطل أوروبا بتعادلهما 2-2، حيث خاض ليفربول أيضاً المباراة بتشكيلة احتياطية.

ويلتقي ليفربول في ثمن النهائي مع تشيلسي في موقعة نارية.

ويواصل ليفربول زحفه نحو لقبه الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود موسعاً الفارق إلى 22 نقطة مع مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

وفي شوط أول متواضع المستوى، كان ليفربول الأفضل بالاستحواذ والسيطرة، لكن شروسبيري لم ينجح بدوره في الاستفادة من مرتداته وتشكيل خطر على مرمى الحارس الإيرلندي كاويمهين كيليهر (21 عاماً).

وفي الثاني، أهدر الويلزي نيكو وليامز فرصة خطيرة لليفربول أبعدها الحارس ببراعة (52).

وأمام جماهيره القليلة في ملعب أنفيلد، خطف شروسبيري هدف تقدم ألغي بعد ثوان قليلة إثر الاستعانة بتقنية الفيديو (59).

وتحمل المدافع الشاب رو-شون وليامز، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، عبء تسجيل هدف ليفربول عن طريق الخطأ في مرماه محاولاً تشتيت كرة عرضية فلعبها برأسه قاتلة في شباك حارسه الخارج لإنقاذها (75).

وأثار قرار المدرب الألماني يورغن كلوب الدفع بتشكيلة احتياطية جدلاً، فأعلن الاتحاد الإنكليزي الأسبوع الماضي أنّه نبه ليفربول من احتمال إعادة مباراة الدور الرابع في فترة استراحة منتصف الموسم قبل بدء الموسم الحالي.

وأكد كلوب عدم حضوره هو ونجوم الفريق الأول في مباراة الإعادة وأنه "سيحترم" الاستراحة، وأنّ نيل كريتشلي مدرب فريق دون 23 عاماً سيتولى المسؤولية.

واضاف المدرب الألماني: "في نيسان/أبريل 2019، تلقينا رسالة من رابطة الدوري الممتاز، على ما أعتقد، طلبوا منا احترام عطلة الشتاء وعدم تنظيم مباريات ودية أو ألعاب تنافسية، ونحن احترمنا ذلك".

وأضاف "طالبتنا الرابطة باحترام العطلة الشتوية، وهذا ما فعلناه، لكن إذا لم يحترم الاتحاد الإنكليزي ذلك، فلن نتمكن من تغييره، لن نكون هناك".

وكان ليفربول قد خسر بقيادة كريتشلي 5-صفر أمام أستون فيلا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية، في الوقت الذي كان الفريق الأول يشارك في كأس العالم للأندية في قطر، والتي عاد منها مكللاً باللقب.

وتغلب دربي كاونتي من المستوى الثاني على ضيفه نورثامبتون تاون من المستوى الرابع 4-2 ليلاقي مانشستر يونايتد في مواجهة ستجمع واين روني بفريق السابق.

سجل للفائز أندري ويزدوم (28) والأميركي دواين هولمز (35) وجاك ماريوت (51) والنجم المخضرم واين روني (77 من ركلة جزاء)، وللخاسر نيكي ادامز (47) وسام هوسكينز (84 من ركلة جزاء).

ونجح ريدينغ من الدرجة الثانية في إقصاء كارديف سيتي من ذات الدرجة بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3-3 الوقت الأصلي 2-2 ومن ثم الإضافي 1-1 ليضرب موعداً مع شيفيلد يونايتد.

وبدوره انتصر يرمنغهام سيتي من الثانية على كوفينتري من الثالثة بفضل ركلات الترجيح (4-1) إثر انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 والوقت الأصلي كان 1-1، ليلاقي ليستر سيتي ثالث الدوري الممتاز في الدور القادم.

وأخيراً عانى نيوكاسل قبل أن يقطع بطاقة العبور لضرب موعد مع وست بروميتش، إذ احتاج إلى التمديد قبل أن يحسم مباراته 3-2 مع أوكسفورد يونايتد من الثالثة، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.