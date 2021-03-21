مرّ ليستر سيتي من اختباره الصعب أمام مانشستر يونايتد بنجاح عندما انتصر 3-1 اليوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وسجّل أهداف ليستر النيجيري إيهيناتشو (24 و78) والبلجيكي تيلمانس (52) فيما تكفل غرينوود بهدف مانشستر يونايتد الوحيد (38).

وتمكن ليستر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 24، عندما مرّر البرازيلي فريد كرة من طريق الخطأ بشكل متسرع، ليخطفها إيهيناتشو ويراوغ الحارس دين هندرسون ويسكنها في المرمى الخالي، وعدّل يونايتد قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة غرينوود (38).



وفي الشوط الثاني، استعاد ليستر تقدمه في الدقيقة 52، عندما تبادل تيلمانس الكرة مع إيهيناتشو قبل أن ينطلق سريعاً ويسدد كرة استقرت في الزاوية السفلى اليمنى لمرمى يونايتد.



وعاد إيهيناتشو لإثبات تفوق ليستر بهدف ثالث، عندما وصلته كرة من ركلة حرة وضعها مرتاحاً برأسه في الشباك (78)، لتنتهي المباراة بإقصاء "الشياطين الحمر".

وأكمل ليستر سيتي أضلاع المربع الذهبي بعد مانشستر سيتي وتشيلسي وساوثهامبتون، وهو سيواجه ساوثهامبتون بحسب القرعة التي سحبت اليوم.

وازدادت معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم بعدما خرج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وانتهت آماله منطقياً في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب ابتعاده بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر لكنه وصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.