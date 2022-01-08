سجّل أهداف ليستر كل من البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء وجيمس ماديسون في الدقيقة 25 وهارفي بارنيس في الدقيقة 54 ومارك البرايتون في الدقيقة 85، فيما أحرز جواو بيدرو هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 27.

واكتسح برينتفورد نظيره بورت فالي 4-1، فيما ودّع بيرنلي من الدوري الممتاز المسابقة بخسارته أمام ضيفه هدرسيفيلد 1-2.

هزيمة صاعقة لنيوكاسل

وفي إطار الدور ذاته حقق كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه نيوكاسل من الدور الثالث بعد فوزه عليه 1-صفر.

خاض الدولي الإنكليزي كيران تريبييه مباراته الأولى مع نيوكاسل بعد انضمامه اليه قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.

ويعيش نيوكاسل الذي يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الممتاز، ظروفًا صعبة حيث فاز بمباراة يتيمة مقابل 8 تعادلات و10 هزائم في "البريميرليغ" هذا الموسم، قبل أن تزيد خسارته المذلّة امام فريق من الدرجة الثالثة جراحه، وذلك تحت انظار جماهيره الغاضبة في ملعبه "سان جيمس بارك".

سجّل جو أيرونسايد هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني إثر تسديدة من مسافة قريبة عقب معمعة داخل المنطقة.

