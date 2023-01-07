وسجل هدف ليستر الوحيد كيليتشي إيهياناتشو 56، كما بلغ توتنهام الدور عينه بفوزه على بورتسموث 1-0 وقع عليه هاري كاين.

ونجح ساوثهامبتون في التأهل للدور عينه بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس.



وفي مباريات أخرى بالدور الثالث، فاز بريستون نورث إند على ضيفه هدرسفيلد تاون 1-3، وتغلب ريدينغ على ضيفه واتفورد 2 -0.

بلاكبول يصعق نوتنغهام فورست

وتأهل فريق بلاكبول من دوري الدرجة الأولى الإنكليزية الى الدور الرابع بعد فوزه الكبير على ضيفه نوتنغهام فورست بأربعة أهداف لهدف..

الهدف الأول لأصحاب الأرض سجله مارفين ايكبي تيتا عند الدقيقة السابعة عشرة بعد متابعته كرة داخل المنطقة واضاف بوفيدا اوكامبو ثاني أهداف بلاكبول في الدقيقة 64 وبعدها بسبع دقائقَ دون كريستوفر هاميلتون ثالث اهداف بلاكبول من تسديدة قوية.. وجاء الدور على جيري ياتيس ليسجلَ رابعَ اهداف فريقه بطريقة جميلة في الدقيقة السابعة والثمانين.. فيما سجل ريان ياتيس هدف نوتنغهام الوحيد من كرة رأسية في الوقت بديل الضائع للمباراة.

والتحق فولهام بركب المتأهلين إلى الدور الرابع بالفوز على مضيفه هال سيتي بهدفين دون مقابل.

فولهام افتتح التسجيل عن طريق لايفين كورزاوا عند الدقيقة السابعة والثلاثين، ليضيف زميلُه دانيال جايمس الهدف الثانيَّ لفولهام في الرمق الأخير من المواجهة مستغلا خطأ ًدفاعيا وخروجَ حارس المرمى عن منطقته.