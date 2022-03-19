الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو منح الأسبقية للبلوز في الدقيقة 15، فيما أمن النجم المغربي حكيم زياش تأهل تشيلسي بهدف ثان دونه في الدقيقة 31.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يبلغ فيها الفريق اللندني الدور نصف النهائي للمسابقة المتوج بلقبها ثماني مرات آخرها موسم 2017-2018.

ولم يجد تشيلسي أي صعوبة في تحقيق الفوز على الرغم من غياب العديد من ركائزه الأساسية بعدما قرر مدربه الألماني توماس توخيل إراحتها بالنظر إلى المباريات الكثيرة التي خاضها في الآونة الأخيرة وسيخوضها لاحقاً.

وأبقى توخيل على مواطنه كاي هافيرتس والفرنسي نغولو كانتي والإسباني ماركو ألونسو على دكة البدلاء، وغاب الدانماركي أندرياس كريستنسن وريس جيمس بسبب الاصابة على غرار بن تشيلويل.

وأعاد توخيل لوكاكو وزياش إلى التشكيلة الأساسية فلم يخيبا ظنه حيث افتتح الأول التسجيل إثر تمريرة من مايسون ماونت، وأضاف الثاني هدف التعزيز محتفلاً بأفضل طريقة بعيد ميلاده التاسع والعشرين، اثر تمريرة من ماونت أيضاً.

وأشاد توخيل بأداء لاعبيه رغم المشاكل التي يعاني منها، وقال "إنها مقاربة مهنية وجدية كبيرة من اللاعبين. كنا مركزين جداً ولم تكن هناك اي أخطاء كبيرة ولم نسمح للخصم في العودة في النتيجة، كما أننا كنا أكثر دقة في الفرص التي سنحت أمامنا".

ويختتم الدور ربع النهائي الأحد بلقاءات كريستال بالاس مع إيفرتون، وساوثمبتون مع مانشستر سيتي، ونوتنغهام فوريست (تشامبيونشيب) مع ليفربول.