لامبارد يشدد مجدداً على ضرورة التحسن من قبل beIN SPORTS August 1, 2020 21:29 1:10 دقيقة شدّد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على ضرورة تطور أداء فريقه في المرحلة المقبلة عقب الخسارة من أرسنال 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي اليوم السبت. أرسنال فرانك لامبارد تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن إعادة أرسنال لمكانه الطبيعي 1:25 دقيقة أوباميانغ: "قمنا بردة فعل جيدة" 1:10 دقيقة لامبارد يشدد مجدداً على ضرورة التحسن 1:07 دقيقة توني باركر في مجلس إدارة نادي ليون 0:53 دقيقة السلطات المحلية توصي بإلغاء دورة مدريد للتنس 0:50 دقيقة فاسلاند يكسب دعوى قضائية ضد الاتحاد البلجيكي 1:47 دقيقة قمّة الريان والعربي تنتهي دون أهداف 0:43 دقيقة شيفيلد يمدد عقد باشام 2:00 دقيقة مشاعر متناقضة بين جماهير سان جيرمان وليون 4:19 دقيقة أوباميانغ يقود أرسنال لإحراز كأس الاتحاد الإنكليزي