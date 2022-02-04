كونتي يؤكد جاهزية كولوسيفسكي وبينتانكور لمواجهة برايتون من قبل beIN SPORTS February 4, 2022 17:43 0:42 دقيقة أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أنّ الثنائي الجديد ديان كولوسيفسكي ورودريغو بينتانكور سيكونان ضمن قائمة الفريق لمواجهة برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي. مقابلات تقارير إخبارية كأس الاتحاد الإنكليزي أنطونيو كونتي رودريغو بينتانكور ديان كولوسيفسكي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة سيطرة أميركية في التزلّج الفنّي على الجليد 1:09 دقيقة العربي يتغلّب على الشمال 0:42 دقيقة ماذا قال كونتي عن جاهزية كولوسيفسكي وبينتانكور ؟ 0:36 دقيقة برونو لاجي أفضل مدرب في "البريميرليغ" لشهر يناير 0:55 دقيقة دافيد دي خيا لاعب الشهر في "البريميرليغ" 1:04 دقيقة الفريق الكندي يتألق في رياضة الكيرلينغ 0:40 دقيقة فوز مهم لسيدات الصين في هوكي الجليد 0:33 دقيقة كلوب سعيد جداً بوصول صلاح ومانيه للنهائي 15:19 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مباراة الكاميرون ومصر 9:57 دقيقة باخ يلقي كلمة خاصة بمناسبة الألعاب الأولمبية