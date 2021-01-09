كأس الاتحاد الإنكليزي: أرسنال في مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد يستضيف واتفورد من قبل beIN SPORTS January 9, 2021 14:11 1:21 دقيقة يستضيف أرسنال فريق نيوكاسل يونايتد فيما ينزل واتفورد ضيفاً على مانشستر يونايتد في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي. تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد كأس الاتحاد الإنكليزي مانشستر يونايتد أرسنال -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة "هاتريك" النصيري يقود إشبيلية للفوز على سوسييداد 0:27 دقيقة كارلوفيتش إلى ثمن نهائي بطولة ديلراي بيتش 0:31 دقيقة غازانوفا تفجر المفاجأة وتُقصي بليشكوفا 1:21 دقيقة قمة مرتقبة بين أرسنال ونيوكاسل في الكأس 1:09 دقيقة بوتشيتينو يسعى لتحسين أداء الفريق 2:33 دقيقة مباراة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا على المحك! 1:25 دقيقة أزفيل ليون يقترب من المشاركة في الـ"يوروليغ" 0:32 دقيقة ميلان يزفّ نبأ سعيداً لجماهيره بشأن إبراهيموفيتش 2:54 دقيقة برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته عندما يواجه غرناطة 2:55 دقيقة كوري يقود غولدن ستايت للفوز على كليبرز