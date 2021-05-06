فاردي يشيد بالجزائري رياض محرز في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 6, 2021 10:26 0:56 دقيقة أكد جيمي فاردي، مهاجمُ فريق ليستر سيتي، أن وصولَ فريقه لنهائي كأس إنكلترا يُعد حدثاً استثنائياً مشيداً بأداء زميله السابق الجزائري رياض محرز. تقارير إخبارية رياض محرز كأس الاتحاد الانكليزي تشيلسي ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة مباراة أرسنال وفياريال – التغطية الخاصة 2:46 دقيقة أرسنال مطالب بقلب الطاولة على فياريال 2:06 دقيقة فياريال أمام فرصة لقطع بطاقة العبور نحو النهائي 2:32 دقيقة هل سينجح روما في تحقيق الـ"ريمونتادا"؟ 1:06 دقيقة ألكاراث يحتفل بعيد ميلاده بحضور نادال 0:56 دقيقة فاردي يشيد بالجزائري رياض محرز 1:11 دقيقة فينغر: تأهل تشيلسي وسيتي يعكس قوة الكرة الإنكليزية 1:24 دقيقة كورتوا يعترف: من الصعب تسجيل الأهداف في تشيلسي 1:31 دقيقة توخيل: "نستحق الوصول إلى النهائي" 1:05 دقيقة ماونت: "علينا الآن إنهاء المهمة وحسم اللقب"