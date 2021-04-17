غوارديولا يفند أسباب الخسارة مع تشيلسي من قبل beIN SPORTS April 17, 2021 20:56 2:20 دقيقة أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه صنع فرصاً في الشوط الثاني لكنه تأخر حتى دخل أجواء اللقاء في البداية وذلك بعد أن هزم من تشيلسي 1-0 وخسر فرصة بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي. مقابلات بيب غوارديولا مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة توخيل: أنا فخور باللاعبين 1:22 دقيقة حكيم زياش يتحدث عن شعوره الخاص بتسجيل هدف الفوز 2:20 دقيقة غوارديولا يفند أسباب الخسارة مع تشيلسي 2:08 دقيقة إصابة دي بروين تثير القلق قبل قمة سيتي وسان جيرمان 2:37 دقيقة تشيلسي يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 1:16 دقيقة نيوكاسل يعزز حظوظه بالبقاء في الـ"بريميرليغ" 0:30 دقيقة نوريتش سيتي يعود إلى الـ"بريميرليغ" 11:04 دقيقة لقاء حصري مع النجم المغربي أشرف حكيمي 1:01 دقيقة أنس جابر تتألق وتبلغ نصف نهائي بطولة تشارلستون 0:55 دقيقة ماذا قال كومان ومارسيلينو عن نهائي كأس الملك ؟