كما أعرب المدرب الإسباني عن أسفه لإقالة الأرجنتيني مارسيلو بييلسا من تدريب ليدز يونايتد.

من جهة أخرى، دعا غوارديولا جناحه جاك غريليش لتجاهل الانتقادات وإحصاءاته الضعيفة، بعد بداية بطيئة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

وصل الدولي الإنكليزي إلى ملعب الاتحاد مطلع الموسم الحالي من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الإنكليزي، إلا أنه لم يظهر بعد المستويات التي قدمها مع فريقه السابق مكتفيًا بثلاثة أهداف ومثلها تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

أقر ابن الـ26 عامًا في مقابلة في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن الانتقال كان أصعب مما توقع لناحية تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

إلا أن غوارديولا صرّح أنه سعيد بمردود لاعبه.

وقال الإسباني "ربما استمع كثيرًا إلى ما يقوله العالم وهذا أمر خاطئ. نتحدث دائمًا عن الإحصاءات. يلعب اللاعبون اليوم من أجل الإحصاءات، ولكن هذا أكبر خطأ ممكن أن يقترفوه".

وتابع "لا تقدم الإحصاءات سوى القليل من المعلومات التي نريدها، ولكن هناك لاعبين يجعلون الفريق يلعب بشكل جيد وليسوا في الإحصاءات".

وأردف غوارديولا إن لاعبه سيجد طريقه إلى الشباك مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا ليس دوره الرئيسي في الفريق "لم نشتريه ليسجل 45 هدفًا. ليست لديه هذه الميزة ولكن يملك أخرى. يلعب جيدًا، حقًا".

