غوارديولا: "لم نلعب بالشكل المطلوب" July 19, 2020 00:01 1:41 دقيقة قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لم يقدّم الأداء المطلوب أمام أرسنال مما حكم على "السيتيزنس" بمغادرة كأس الاتحاد الإنكليزي من الدور نصف النهائي. مقابلات جوسيب غوارديولا كأس الاتحاد الإنكليزي مانشستر سيتي أرسنال -آخر الفيديوهات 1:41 دقيقة غوارديولا: "لم نلعب بالشكل المطلوب" 4:56 دقيقة ميلان يواصل التوهّج ويصبح سادساً مؤقتاً 1:35 دقيقة أرتيتا يشيد بفريقه ويؤكد أهمية استمرار أوباميانغ 3:31 دقيقة أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 0:47 دقيقة بيرنلي يتخطّى عقبة نوريتش سيتي بنجاح 3:21 دقيقة أتالانتا يتعثر في فيرونا ويقلص آماله بإحراز اللقب 0:49 دقيقة سانشو على أعتاب مانشستر يونايتد 3:05 دقيقة ماذا قال بيريث عن تتويج ريال مدريد بلقب الـ"ليغا"؟ 2:37 دقيقة بييلسا يعيد ليدز "العريق" لمكانه الطبيعي 0:53 دقيقة جماهير ليدز تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية !