غوارديولا: "كنا الأفضل في المباراة" من قبل beIN SPORTS June 3, 2023 18:51 2:08 دقيقة أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على أحقية فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي اليوم السبت أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد. مقابلات كأس الاتحاد الإنكليزي بيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة تين هاخ: "نشعر بخيبة أمل كبيرة" 2:08 دقيقة غوارديولا: "كنا الأفضل في المباراة" 5:33 دقيقة برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا للسيدات 5:32 دقيقة مانشستر سيتي يتوّج بطلاً لكأس الاتحاد الإنكليزي 5:14 دقيقة شفيونتيك تسير بثبات في بطولة رولان غاروس 1:24 دقيقة غوندوغان يدخل تاريخ كأس الاتحاد الإنكليزي 0:41 دقيقة كاسبر رود يصعد إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس 0:27 دقيقة برشلونة ينهي تحضيراته لملاقاة سيلتا فيغو 0:34 دقيقة ريال مدريد يعدّ العدّة لمواجهة أتليتيك بيلباو 0:33 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو في نهاية الموسم