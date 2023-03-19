وبدا بلاكبيرن روفرز الأقرب لبلوغ دور الأربعة لأول مرة منذ 16 عاماً بتقدمه مرتين أولاً عبر التشيلي بن بريريتون دياس (21 من ركلة جزاء) ثم الإيرلندي سامي سموديكس (60).

لكن شيفيلد رفض الاستسلام ورد بفضل النيران الصديقة بعدما أدرك التعادل الأول بفضل سام غالاغر عن طريق الخطأ في مرماه (28) ثم الثاني عبر الاسكتلندي أوليفر ماكبورني (81)، قبل أن يخطف الفوز وبطاقة التأهل في الوقت القاتل بواسطة تومي دويل (1+90).

وسيخوض شيفيلد دور الأربعة للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره على يد هال سيتي (2-5) عندما كان في دوري المستوى الثاني أيضاً.

وكانت المواجهة بين بلاكبيرن وشيفيلد الأولى بين فريقين من "تشامبيونشيب" منذ موسم 2012-2013، وقد خرج منها الأول خالي الوفاض ليفشل في التأهل الى دور الأربعة لأول مرة منذ 2007 حين انتهى مشواره على يد تشلسي (1-2 بعد التمديد).

وتواجه الفريقان الأحد للمرة الأولى على صعيد الكأس منذ أن فاز شيفيلد بركلات الترجيح في مباراة معادة بينهما خلال ربع نهائي موسم 1992-1993.

ولحق شيفيلد الذي أقصى توتنهام من ثمن النهائي (1-صفر)، بمانشستر سيتي الفائز السبت على بيرنلي من المستوى الثاني 6-صفر

وتقام قرعة نصف النهائي الذي تقام مباراتاه على ملعب "ويمبلي" على غرار النهائي، في وقت لاحق الأحد.



