شاهد ما قاله يورغن كلوب بعد مغادرة ليفربول مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي من الدور الرابع! من قبل beIN SPORTS January 29, 2023 17:34 2:45 دقيقة تحدّث المدرب الألماني يورغن كلوب عن خسارة ليفربول أمام برايتون ومغادرة الفريق لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي من الدور الرابع. مقابلات كأس الاتحاد الإنكليزي ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة أتليتيكو مدريد يعزز مركزه الرابع 2:45 دقيقة كلوب يتحدث عن الخروج من كأس الاتحاد الإنكليزي 3:51 دقيقة ليفربول يغادر مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 1:05 دقيقة بعثة الأهلي تصل المغرب للمشاركة في مونديال الأندية 2:18 دقيقة سان جيرمان يرفع شعار الفوز عندما يواجه ضيفه رانس 0:53 دقيقة سابالينكا: "أحتاج لعدة أيام من أجل استيعاب إنجازي" 3:29 دقيقة قمة مرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسييداد 4:20 دقيقة وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه العاشر في أستراليا 6:43 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 2:10 دقيقة بوسطن سلتيكس يتفوق على ليكرز في مواجهة مثيرة