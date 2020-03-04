ودخل سيتي إلى المواجهة بمعنويات عالية بعد أن حقق الأحد لقب كأس الرابطة الانكليزية للعام الثالث توالياً بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، على حساب أستون فيلا في النهائي على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل الأرجنتيني سيرخيو اغويرو هدف اللقاء الوحيد (53) ليبقي آمال سيتي حية في تحقيق ثلاثية من نوع آخر هذا الموسم ويستعد بطريقة مثالية لدربي مانشستر مع جاره يونايتد نهاية الاسبوع.

توج سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكن آماله باتت ضئيلة في تحقيق لقب الدوري للعام الثالث توالياً في ظل ابتعاده بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، إلا أن الفرصة قائمة أمامه للتعويض والظفر بثلاثية من نوع آخر (الكأسان المحليتان ودوري ابطال اوروبا) لا سيما بعد فوزه في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية خارج ملعبه على ريال مدريد الإسباني 2-1 الأسبوع الفائت.

كان سيتي حقق لقب كأس الاتحاد الإنكليزي، المسابقة الأقدم في عالم لكرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في النهائي.

ورغم استحواذ سيتي على الكرة، لم يسدد أي من الفريقين تسديدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول حيث أتت أفضل فرص سيتي عبر الأرجنتيني نيكولاس اوتامندي عندما ارتدت رأسيته من العارضة اثر كرة رفعها الجزائري رياض محرز (32).

وأتيحت فرصة للمدافع الانكليزي جون ستونز عندما وصلته الكرة على باب المرمى من ركلة ثابتة إلا أن رأسيته علت العارضة (45).

وبدا سيتي مختلفا في الشوط الثاني منذ الدقائق الأولى إذ هدد مرمى أصحاب الأرض ثلاث مرات في غضون خمس دقائق أولا عن طريق تسديدة زاحفة لأغويرو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جو وايلدسميث (48)، قبل أن ترتد تسديدة الفرنسي بنجامان ميندي القوية عن الجهة اليسرى داخل المنطقة بالعارضة (51)، فيما تصدى وايلدسميث لتسديدة البرتغالي برناردو سيلفا (53).

إلا أن الحارس الإنكليزي لم يصمد طويلاً، إذ مرر ميندي كرة الى أغويرو داخل المنطقة التف وسددها بيسراه تصدى لها الحارس بطريقة خاطئة لتتابع طريقها الى الشباك (53).

واصل سيتي ضغطه وأتيحت له فرص عدة لمضاعفة النتيجة مجددا عن طريق محرز بعد أن وصلته كرة بينية من الإسباني دافيد سيلفا إلا أن كرته مرت بجاب القائم (72).

وتألق وايلدسميث في الذود عن مرماه في مناسبات عدة مانعا سيتي من الخروج بنتيجة عريضة آخرها بتصديه لكرة رحيم ستيرلينغ القريبة (90+2).

تأهل ليستر وخروج توتنهام

وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز قاتل على برمنغهام من الدرجة الأولى بهدف نظيف في الدقيقة 82 برأسية للبرتغالي ريكاردو بيريرا بعد عرضية من مارك البرايتون.

يسعى فريق المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز للتتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن خسر النهائي في أربع مناسبات.

وإلى الدور ربع النهائي أيضاً صعد نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير في الدوري الممتاز عقب تغلبه بركلات الترجيح (3-2) على توتنهام اللندني.

وتقدم البلجيكي يان فيرتونغن لتوتنهام في الدقيقة الثالثة عشرة قبل أن يتعادل جوزيب دراميتش لنوريتش في الدقيقة 78 واستمر التعادل بين الفريقين في الشوطين الإضافيين ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي فاز بها نوريتش نتيجة للتألق الكبير لحارسه الهولندي تيم كرول.

سحب قرعة ربع النهائي

وفور انتهاء مباراة توتنهام ونوريتش سيتي سحبت قرعة الدور ربع النهائي والتي أسفرت عن مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد، فيما سيحل أرسنال ضيفاً على شيفيلد يونايتد.

وستكون كبرى مواجهات ربع النهائي بين ليستر سيتي وضيفه تشيلسي فيما سيستضيف نوريتش سيتي، الفائز من مواجهة الخميس بين ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد.

