وكاد مانشستر سيتي أن يلقى نفس مصير أرسنال لكن أمام تشلتنهام تاون من الدرجة الثالثة الذي أحرج فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، بعدما تقدم عليه في الدقيقة 59 عبر آلفي ماي.

وبغياب البلجيكي كيفن دي بروين وكايل ووكر للإصابة والأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب فيروس كورونا، انتظر الـ"سيتيزينس" حتى الدقيقة 81 للتعادل عبر فيل فودن، قبل أن يخطفوا الفوز في الرمق الاخير بواسطة البرازيلي غابريال جيزوس (84) والإسباني فيران توريس (4+90).

ويلتقي سيتي في الدور الخامس مع سوانسي سيتي من الدرجة الأولى الذي فاز على نوتنغهام فورست (أولى أيضا) 5-1.

ساوثهامبتون يجرد أرسنال من اللقب ويصعد لثمن النهائي

