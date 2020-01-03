وخسر الشياطين الحمر مطلع العام الجديد في المرحلة 21 من الـ"برمير ليغ" خارج قواعده أمام المدفعجية بنتيجة 0-2، ولن تكون المهمة أسهل أمام الذئاب الذين أخرجوهم من الدور ربع النهائي للمسابقة الموسم الماضي.

وأكد سولشار (46 عاماً) "أنهم لن يسهلوا المهمة علينا. ستكون المرة الرابعة لي في مولينو (ملعب ولفرهامبتون) منذ قدومي ولم نحقق الفوز بعد (هناك). خسر ليفربول الموسم الماضي فيما خسر سيتي للتو (3-2 في المرحلة 19 من الدوري) لذا يجب أن نثبت أننا نستحق الفوز هناك. علينا أن نقدم أداء جيداً ونذهب بايجابية".

وتابع الدولي النرويجي السباق الذي توج مع يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1999 "نريد رد فعل بعد الخسارة أمام أرسنال، حيث قال الجميع إننا قدمنا أداء سيئاً جداً. ولكن بالنسبة لي كانت مباراة جيدة بين فريقين جيدين".

ومن المتوقع أن يشارك الواعد مايسون غرينوود أساسياً أمام "وولفز" بعد مشاركته أساسياً في مواجهة نيوكاسل في الدوري حيث سجل هدفا خلال الفوز 4-1 فيما دخل بديلاً أمام أرسنال.

وأشاد النرويجي بغرينوود "لقد نضج كثيراً. بات أقوى ذهنيا وبدنيا وهذا ما تتوقعه من لاعب يبلغ 18 عاما. إنه معنا منذ قرابة 12 شهرا وقد نضج بطريقة رائعة، وباتت ثقته بنفسه أعلى ومستوياته أفضل في المباريات الكبرى. خاض العديد من المباريات في مسابقات الكأس وقدم مستويات جيدة".

وسيفتقد يونايتد لنحو شهر جهود لاعب خط وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي سيضطر للخضوع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكاحل، بعدما أثارت المسألة جدلاً إثر تصريح سولشار عقب الخسارة أمام أرسنال التي غاب عنها الفرنسي بداعي الاصابة.

وقال النرويجي عقب الهزيمة أن "المحيطين" ببوغبا (أي فريقه الطبي) نصحوه بإجراء العملية، ما أُثار أسئلة حول مدى تدخل ناديه بهكذا قرار.

إلا أن مدربه كان حريصاً على التقليل من شأن وجود اي خلاف حيال الاصابة مؤكداً أن بوغبا "شعر بألم في كاحله وخضع لفحص الأشعة. إنها إصابة مختلفة عن الأولى. وبالطبع عندما تقوم بأي فحص تستشير فريقك الطبي أيضاً. لقد أراد رأياً ثانياً وكانت النصيحة بأن يخضع للعملية".

ورداً على سؤال حيال قوله إن "المحيطين" ببوغبا كانوا خلف قرار إجراء العملية، أوضح سولشار "كما هي الحال عندما تستشير جرّاحك والأشخاص الذين تثق بهم. ربما (تم تفسيرها على هذا النحو) بسبب سوء لغتي الإنكليزية - هناك أشخاص حولك تثق بهم وتتحدث إليهم".

وأردف "عندما عانيت من الإصابات وخضعت لعمليات في الركبة، كان لدي أشخاص أستشريهم في النرويج والسويد، ولبوغبا ايضا أشخاص يثق بهم، وهذا أمر مهم".

وغاب الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، لفترات طويلة هذا الموسم عن صفوف الفريق بسبب مشكلة الكاحل، ومنها قرابة ثلاثة أشهر متواصلة، قبل أن يعود لدى خسارة فريقه امام واتفورد صفر-2 في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وشكل بوغبا محور تقارير صحافية في الآونة الأخيرة رجحت رغبته في الانتقال الى نادٍ آخر، لاسيما ريال مدريد الإسباني الذي يدربه مواطنه زين الدين زيدان.