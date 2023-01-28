وانتصر ساوثهامبتون على بلاكبول الذي يلعب في التشامبيونشيب 2-1 اليوم السبت ليقطع بطاقة التأهل إلى الدور الخامس.

وسجّل الفرنسي بيرود ثنائية الفوز (22 و62) فيما تكفل باتينو بهدف الخاسر (67).

وتعادل إيبسويتش من الدرجة الثالثة فعلياً مع بيرنلي من التشامبيونشيب (الثانية فعلياً) بلا أهداف.

وكذلك تعادل بلاكبيرن روفرز مع بيرمينغهام سيتي (2-2) والفريقين من التشامبيونشيب.

وفاز بريستول على منافسه من ذات الدرجة (التشامبيونشيب) وست بروميتش ألبيون 3-0.

وسقط فولهام من الدوري الممتاز بفخ التعادل أمام سندرلاند (التشامبيونشيب) 1-1.