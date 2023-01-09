رياض محرز يتحدث عن الفوز وغوارديولا يشيد بالنجم الجزائري من قبل beIN SPORTS January 9, 2023 10:00 0:35 دقيقة تحدث رياض محرز عن أهمية فوز مانشستر سيتي على تشلسي، في الوقت الذي أشاد به الإسباني بيب غوارديولا بإمكانيات النجم الجزائري. مقابلات كأس الاتحاد الإنكليزي رياض محرز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة محرز يتحدث عن الفوز وغوارديولا يشيد بنجم الجزائر 3:00 دقيقة العنابي ينهي استعداداته لبطولة العالم لكرة اليد 0:26 دقيقة آرسنال يسعى للحاق بركب المتأهلين 2:28 دقيقة NBA: نتس يهزم هيت بسلّة قاتلة.. وإصابة دورانت 5:11 دقيقة برشلونة يحسم موقعة القمة أمام أتليتيكو مدريد 0:36 دقيقة الفتح الرياضي يحسم ديربي الرباط 0:35 دقيقة تقارير - الاتحاد البرتغالي يتفق مع مارتينيز 2:59 دقيقة غارسيا: السعودية تحقق تقدما كبيرا بالمجال الرياضي 0:36 دقيقة تقارير: ماغواير يقترب من الانضمام لأستون فيلا 0:58 دقيقة لوريان يصعد إلى دور الـ32 في كأس فرنسا