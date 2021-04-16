رودجرز يحذر من مواجهة ساوثهامبتون من قبل beIN SPORTS April 17, 2021 00:34 0:44 دقيقة أكد براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي أن فريقه يطمح لبلوغ المشهد الختامي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي مضيفاً أن مواجهة ساوثهامبتون لن تكون سهلة. مقابلات كأس الاتحاد الإنكليزي رودجرز ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 0:44 دقيقة رودجرز يحذر من مواجهة ساوثهامبتون 4:43 دقيقة توتنهام يتعثر أمام إيفرتون 3:32 دقيقة مونبلييه يوقف ليل بالتعادل 0:35 دقيقة نادال يودّع بطولة مونتي كارلو المفتوحة للتنس 1:08 دقيقة الجزائري رشيد غزال في حديث حصري لـ beIN SPORTS 0:49 دقيقة ريان جاك يغيب عن يورو 2020 0:46 دقيقة منزل سمولينغ يتعرض للسرقة 0:27 دقيقة فونييني يفشل في بلوغ نصف نهائي مونتي كارلو 0:35 دقيقة إيفانز يواصل عروضه القوية في مونتي كارلو