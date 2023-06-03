تين هاخ: "نشعر بخيبة أمل كبيرة" من قبل beIN SPORTS June 3, 2023 19:02 1:09 دقيقة عبّر المدرب الهولندي إيريك تين هاخ، مدرب مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام جاره مانشستر سيتي. مقابلات كأس الاتحاد الإنكليزي مانشستر يونايتد إيريك تين هاخ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة تين هاخ: "نشعر بخيبة أمل كبيرة" 2:08 دقيقة غوارديولا: "كنا الأفضل في المباراة" 5:33 دقيقة برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا للسيدات 5:32 دقيقة مانشستر سيتي يتوّج بطلاً لكأس الاتحاد الإنكليزي 5:14 دقيقة شفيونتيك تسير بثبات في بطولة رولان غاروس 1:24 دقيقة غوندوغان يدخل تاريخ كأس الاتحاد الإنكليزي 0:41 دقيقة كاسبر رود يصعد إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس 0:27 دقيقة برشلونة ينهي تحضيراته لملاقاة سيلتا فيغو 0:34 دقيقة ريال مدريد يعدّ العدّة لمواجهة أتليتيك بيلباو 0:33 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو في نهاية الموسم