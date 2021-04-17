توخيل: أنا فخور باللاعبين من قبل beIN SPORTS April 17, 2021 21:16 1:11 دقيقة عبر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي عن فخره بأداء لاعبيه بعد تخطيهم المرشح للفوز مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي مؤكداً على صعوبة المهمة خصوصاً في الدقائق الأخيرة. كأس الاتحاد الإنكليزي مانشستر سيتي تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة توخيل: أنا فخور باللاعبين 1:22 دقيقة حكيم زياش يتحدث عن شعوره الخاص بتسجيل هدف الفوز 2:20 دقيقة غوارديولا يفند أسباب الخسارة مع تشيلسي 2:08 دقيقة إصابة دي بروين تثير القلق قبل قمة سيتي وسان جيرمان 2:37 دقيقة تشيلسي يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 1:16 دقيقة نيوكاسل يعزز حظوظه بالبقاء في الـ"بريميرليغ" 0:30 دقيقة نوريتش سيتي يعود إلى الـ"بريميرليغ" 11:04 دقيقة لقاء حصري مع النجم المغربي أشرف حكيمي 1:01 دقيقة أنس جابر تتألق وتبلغ نصف نهائي بطولة تشارلستون 0:55 دقيقة ماذا قال كومان ومارسيلينو عن نهائي كأس الملك ؟