تغطية - فراس بن أحمد

وسجل كل من الفرنسي أوليفيه جيرو (45+11) وماسون مونت (مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46) وهاري ماغوير (خطأ في مرماه في الدقيقة 74) ثلاثية الفريق اللندني فيما سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة الجزاء.

ويلاقي تشيلسي جاره اللندني أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي يوم 1 آب/أغسطس.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - التفاصيل والأحداث

تشيلسي يضرب موعداً مع جاره أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

نهاية المباراة بفوز تشيلسي 3-1 على مانشستر يونايتد.

96: هودسون أودوي يفعل كل ما يريد لكن تصويبته كانت فوق الخشبات الثلاثة.

85: البرتغالي برونو فيرنانديز ينجح في تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد من علامة الجزاء (3-1).

85: الفرنسي مارسيال يتعرض للعرقلة ويتحصل على ركلة جزاء

74: عرضية رائعة من ألونسو الباحث عن المدافع الألماني روديغر والأخير يضغط على ماغواير الذي وضع الكرة في شباك زميله دي خيا (3-صفر).

74: دي خيا يواصل التألق ويبعد رأسية جيمس

59: في هذه المرة، كان دخيا مميزاً في ابعاد كرة جيرو

56: رأسية ماغواير كانت سهلة بالنسبة لحارس تشيلسي

52: راشفورد يتسرب داخل دفاع تشيلسي ويصوب لكن كرته مرت بجانب مرمى كاباييرو

46: تصويبة ماسون مونت، لاعب تشيلسي، تعامل معها الحارس الإسباني دي خيا برعونة كبيرة (2-صفر)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البلوز على اليونايتد 1-صفر.

45 (+11): الفرنسي جيرو يفتتح التسجيل لتشيلسي أمام الـ"مان يونايتد" (1-صفر).

نقل الإيفواري بايلي إلى المستشفى

توقف طويل لمجريات المواجهة بعد الاصابة القوية التي تعرض لها الإيفواري إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد ... بعد التحامه بزميله هاري ماغواير.

39: رأسية المدافع الفرنسي كورت زوما مرت قريبة من شباك دي خيا.

32: البرتغالي برونو فيرنانديز ينفذ كرة ثابتة أنقذها حارس تشيلسي، الأرجنتيني ويلي كاباييرو، بصعوبة.

28: تشيلسي أفضل نسبياً من مانشستر يوناتيد بعد استحواذه على الكرة (59%) ووصوله في مناسبتين لشباك دي خيا.

22: ضغط كبير من لاعبي تشيلسي على حصون مانشستر يونايتد

15: رأسية الإسباني ألونسو، لاعب تشيلسي، فوق مرمى حارس مانشستر يونايتد

10: تصويبة جيمس، لاعب تشيلسي، القوية صدها الإسباني دي خيا بصعوبة

بداية حذرة من كلا الطرفين

بداية المباراة على أرضية ملعب ويمبلي الشهير

التشكيلة الأساسية للفريقين:

مانشستر يونايتد

تشيلسي