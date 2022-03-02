افتتح ريس بورك التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك الإسباني ساوول نيغيز هدف التعادل في الدقيقة 27، لكن هاري كورنيك أعاد التقدم للوتن تاون في الدقيقة 40، ليتمكن الألماني تيمو فيرنر من تعديل النتيجة في الدقيقة 68 قبل أن يخطف البلجيكي روميلو لوكاكو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ويأتي فوز تشيلسي في أعقاب إعلان مالكه الروسي رومان أبراموفيتش قراره بيع النادي الإنكليزي، بعدما كان أعلن ابتعاده عنه في الأيام الأخيرة في إطار الضغوطات عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعبر ساوثهامبتون إلى ربع النهائي أيضاً بفوزه على وست هام يونايتد 3-1.



