متابعة - أحمد النفيلي

صعد فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة السبت، على استاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، وأحرز المغربي الدولي حكيم زياش هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وهذا هو التأهل الخامس عشر لتشيلسي إلى المباراة النهائية للبطولة، علما بأن الـ"البلوز" سبق لهم خوض نهائي الموسم الماضي من المسابقة عندما خسروا بهدفين مقابل هدف أمام أرسنال.

وسبق لتشيلسي أن توج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي 8 مرات أعوام (1970 – 1997 – 2000 – 2007 – 2009 – 2010 – 2012 – 2018).

وهذا هو النهائي الرابع لتشيلسي في كأس الاتحاد الانكليزي في آخر خمسة مواسم، فيما أصبح حكيم زياش أول لاعب عربي يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الانكليزي منذ الجزائري عامر بوعزة لواتفورد امام مانسستر يونايتد عام 2007.

وأفسد فوز تشيلسي حلم الفريق السماوي في التتويج برباعية تاريخية إذ يقترب الفريق من حسم لقب الدوري إضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تنتظرها موقعة هامة أمام توتنهام في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

تشيلسي ومانشستر سيتي - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 93 – كريستيان بوليسيتش أحرز الهدف الثاني لتشيلسي إلا أن الحكم المساعد ألغى الهدف لسقوط الدولي الأميركي في مصيدة التسلل.

الدقيقة 90 – محاولات هجومية لمانشستر سيتي لإدراك التعادل إلا أن الدفاع المنظم لتشيلسي أبطل كل محاولات كتيبة غوارديولا لتعديل الأوضاع.

الدقيقة 77 – تشيلسي يستغل المساحات الخالية في دفاع مانشستر سيتي المندفع بكل خطوطه على أكمل وجه، كانتي قطع الكرة بتمريرة لفيرنر الذي انطلق من منتصف الملعب باتجاه مرمى سيتي وتوغل في منطقة الجزاء وحاول إسكان الكرة الشباك إلا أن ستيفن أمسكها بسهولة.

الدقيقة 69 – مانشستر سيتي أضاع فرصة تسجيل هدف التعادل، الفريق السماوي ضغط بقوة من أجل العودة إلى اللقاء فودين تحصل على ركلة ركنية نفذت ووصلت على رأس روبن دياز المتمركز بدون أي رقابة امام المرمى إلا أنه وضع الكرة بغرابة فوق العارضة.

الدقيقة 55 - هدف التقدم لتشيلسي | تركيز تشيلسي على التوغل عن طريق الأجناب نجح أخيراً، جورجينيو مرر إلى ماسون ماونت في الجانب الأيسر الذي أرسل الكرة تمريرة مفتاحية رائعة إلى فيرنر فاستغل الدولي الألماني التقدم الخاطئ لحارس سيتي زاك ستيفن ومررها أرضية إلى حكيم زياش الذي اسكن الكرة الشباك بثقة واضعاً الـ"بلوز" في المقدمة.

الدقيقة 48 - غوارديولا قام بإخراج نجم مانشستر سيتي وصانع ألعابه كيفين دي بروين المصاب بالتواء في الكاحل ودفع بالشاب المتألق فيل فودين.

انطلاق الشوط الثاني

حكم اللقاء مايك دين أنهى أحداث الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف - مواجهة قوية شهد شوطها الأول أفضلية لتشيلسي، واستفاق مانشستر سيتي في نهايته إلا أن شباك أي من الفريقين لم تهتز إلى الآن.

الدقيقة 45 – مانشستر سيتي استفاق أخيراً وأنهى الشوط الأول بقوة، دي بروين عمل على الأطراف وحصل على ركلتين ركنيتين، في الأخيرة ارتقى فيرناندينيو قائد سيتي وسددها برأسه ذهبت فوق عارضة الحارس كيبا في أخطر فرص مانشستر سيتي على الإطلاق.

الدقيقة 34 – سيطرة كاملة لتشيلسي وجايمس أطلق تسديدة مباشرة من على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي تذهب إلى خارج الملعب، في واحدة من اخطر فرص المباراة.

الدقيقة 19 – تشيلسي الأفضل ويعتمد على الأجناب تماماً في الاختراق، ريس جايمس ينطلق من الجانب الأيمن بقوة ورفع كرة عرضية متقنة مرت من دفاع سيتي وذهبت للظهير الأيسر المتقدم بين تشايلويل الذي سددها مباشرة بيسراه ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 15 – الثنائي (زياش – فيرنر) يشكل خطورة كبيرة على مرمى مانشستر سيتي بسبب انطلاقاتهم السريعة في الهجمات المرتدة، على الجانب الآخر يبدو سيتي أكثر استحواذا إلا أن الفريق غير قادر على اختراق دفاع تشيلسي المنظم.

الدقيقة 5 - حكيم زياش يحرز هدفاً مبكراً لكن الحكم المساعد بادر بإلغائه مباشرة بسبب تسلل تيمو فيرنر مهاجم الـ"بلوز".

الدقيقة الأولى – حكم المباراة مايك دين أطلق صافرته معلنناً بداية المواجهة المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي والذي يحتضنها ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة مانشستر سيتي