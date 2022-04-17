ووقع على الهدف الأول للبلوز، البديل روبن لوفتوس تشيك 65، ثم اتبعه ماسون مونت بالثاني 76.

وضرب فريق المدرب الألماني توماس توخيل موعداً في النهائي مع فريق مواطنه الألماني الآخر يورغن كلوب ليفربول الذي تخطى بدوره أمس مانشستر سيتي 3-2.

ويقام النهائي يوم 14 من شهر أيار/ مايو القادم.

وهذه المرة 16 التي يخوض فيها البلوز النهائي وقد حقق اللقب في 8 مناسبات.

ودخل فريق المدرب توخيل اللقاء على خلفية تنازله في منتصف الأسبوع عن لقب دوري أبطال أوروبا رغم فوزه في إياب ربع النهائي على ريال مدريد الإسباني 3-2 في معقل الأخير بعد التمديد، وذلك لخسارته ذهاباً في لندن 1-3.

وسيكون نهائي الكأس إعادة لنهائي كأس الرابطة الذي حسمه ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي ظل فقدانه الأمل بمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري وتنازله عن لقب دوري الأبطال، يشكل الفوز بالكأس الإنكليزية للمرة الأولى منذ 2018 والتاسعة في تاريخه، فرصة لتشيلسي من أجل انقاذ موسمه الصعب الذي تأثر معنوياً بالعقوبات المفروضة عليه وعلى رئيس الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

